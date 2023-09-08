Muğla'da deprem! İşte 7 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD meydana gelen depremleri kendi sitesi üzerinden son dakika olarak duyurmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve sarsıntıyı hissedenler, " Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Türkiye geneli ve çevresinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Depremin derinliği, nerede olduğu, büyüklüğü, tarihi ve saati gibi veriler AFAD ve Kandilli tarafından erişime sunuluyor. İşte 7 Eylül 2023 Perşembe yaşanan son depremler...
AKDENİZ'DE DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 7 Eylül Perşembe günü saat 06:59'da Datça Muğla'da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.