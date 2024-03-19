Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle en önemli konularından birinin deprem olması sebebiyle gün içinde yaşanan sarsıntılar yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. İşte, 19 Mart 2024 Salı günü Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...