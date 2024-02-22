Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana gelen. Sayısız artçı ve bağımsız sarsıntıların yaşanmasıyla deprem endişesi yaşayan vatandaşlarımız AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırıyor. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre; bugün sabah saatlerinde Siirt ve Ege Denizi açıkları deprem sallandı. İşte, 22 Şubat Perşembe son dakika depremler listesi...