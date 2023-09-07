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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Muğla'da deprem! İşte 7 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Muğla'da deprem! İşte 7 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD meydana gelen depremleri kendi sitesi üzerinden son dakika olarak duyurmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve sarsıntıyı hissedenler, " Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:19
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        Türkiye geneli ve çevresinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Depremin derinliği, nerede olduğu, büyüklüğü, tarihi ve saati gibi veriler AFAD ve Kandilli tarafından erişime sunuluyor. İşte 7 Eylül 2023 Perşembe yaşanan son depremler...

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 7 Eylül Perşembe günü saat 06:59'da Datça Muğla'da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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