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Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor! 15 Şubat son depremler listesi

Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından her gün yayınlanıyor. 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde can kaybı 30 bini geçerken yaralı sayısı ise 100 bini geçti. Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma neden olduğu iller başta olmak üzere tüm illerde yaşanan son dakika depremleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 15 Şubat 2023 son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

    Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ülke gündeminde yer alıyor. Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş illerinde büyük yıkıma yol açan depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklanıyor. 10 ili vuran depremde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 15 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

    KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

    ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

    15 ŞUBAT DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR

    Saat 00:44'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.0,

    Saat 00:37'de Malatya Darende'de 1.6,

    Saat 00:36'da Kahramanmaraş Kumarlı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz anlık olarak güncellenecektir.)
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 15 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     
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