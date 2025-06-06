Son depremler listesi 7 Haziran Cumartesi: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Haziran Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 7 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AKDENİZ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan bir deprem medyana geldi.
3.7 büüyklüğündeki deprem, yerin 7.56 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 252.96 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6.29 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
6 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-06-06 16:04:03 38.43556 39.21417 7.84 ML 2.6 Sivrice (Elazığ)
2025-06-06 12:18:33 35.28361 23.435 7.56 ML 3.7 Akdeniz
2025-06-06 06:10:27 38.19472 38.59361 7.0 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)
2025-06-06 00:28:54 34.40694 27.50056 6.29 MW 3.4 Akdeniz - [252.96 km] Marmaris (Muğla)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.