Derneğin dergisi için tartıştılar! 2 arkadaşını vurdu!
Samsun'un İlkadım ilçesinde 31 yaşındaki Uğur K., Engelsiz Yaşam Derneği'nde birlikte çalıştığı 2 kişiyi, derneğe ait derginin basım ve dağıtımıyla ilgili tartışmada silahla vurdu. Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı arıyor
Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:57
Samsun'da olay, sabah saat 09.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'taki bir lisenin önünde meydana geldi.
DERNEĞİN DERGİSİ İÇİN TARTIŞTILAR
DHA'daki habere göre Engelsiz Yaşam Derneği'nde çalışan Tarık D. (36), Akın Ş. (25) ve Uğur K. (31) arasında derneğin çıkardığı derginin basımı ve dağıtımı konusunda tartışma çıktı.
BİRİNİ DİZİNDEN ÖTEKİNİ AYAĞINDAN VURDU
Tartışmanın büyümesiyle Uğur K., belindeki tabancayla Tarık D.'yi sağ dizinden, Akın Ş.'yi sağ ayak bileğinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ