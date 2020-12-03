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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' yayını ihbar kabul edildi - Haberler
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Son dakika haberler... 30 gündür kayıp olan Kağan Kavas, mezarlıkta aranıyor

3 Kasım günü İzmir Menemen’de şüpheli bir şekilde kayıplara karışan 32 yaşındaki Kağan Kavas, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında aranıyor

Son dakika: 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' yayını ihbar kabul edildi - Haberler
'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' yayını ihbar kabul edildi
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HABERTURK.COM

Kaybolduğu gün at binmek üzere evden çıkan Kavas, o gün eve dönmedi ve telefon sinyali en son Menemen’de bir sulama kanalının çevresinden geldi.

Kağan’ın hayatından endişe eden ailesi, oğlunun bulunması için Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına geldi.



GİZLİ TANIKTAN KAN DONDURAN İDDİALAR

Programda aramalar devam ederken, yayına bağlanan gizli tanık korkunç bir iddia ortaya attı. Gizli tanık, “Çok yakın bir akrabasından Kağan’ı öldürdüklerini duydum. Kağan’ı, Harun’un yattığı mezarlıkta öldürdüler.” ifadesini kullandı.

Bu ifadeler karşısında stüdyo buz keserken Kağan’ın annesi Fatma Kavas, gözyaşlarına engel olamadı. Yayını ihbar kabul eden Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu mezarlıkta arama çalışması yapılması için harekete geçti.

İşte o anlar;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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