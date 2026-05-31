Diyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 yaralı
Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybederken, 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 09:39 Güncelleme:
Diyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.
OTOMOBİL DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, devrildi.
9 KİŞİ YARALANDI
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen araçlardaki 9 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ