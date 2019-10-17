Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından Pence ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir.' diye konuştu. Pence de '' Türkiye'nin güney sınırındaki yaklaşık 20 millik alandan YPG'nin güvenli şekilde çekilmesini sağlayacağız. ABD ve Türkiye, güvenli bölgenin oluşturulması için birlikte çalışmaya söz verdiler.Ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD IŞİD'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi için fikir birliğine varmıştır.ABD ateşkesle birlikte Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacak. Daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde Trump, ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştı'' dedi.

Açıklamaların ardından kur uluslararası piyasalarda 5.83 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar hafta boyunca süren 5.90 lira civarında hareket etmişti. Kur önceki gece ABD'de Halkbank hakkında bir iddianame hazırlandığının açıklanmasıyla 5.92'nin üzerine tırmanmış,bugüne 5.8820 liradan başlayıp sakin bir seyir izlemişti.