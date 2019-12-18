DOLARDA SON DURUM

Dolar geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlayan yükselişini ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulacağına yönelik endişelerle bu hafta da sürdürüyor.
Haftaya 5.81 seviyesinde başlayan dolar/TL dün akşam saatlerinde 5.88'in üzerine tırmandı.
TİCARET ANLAŞMASI BEKLENİYOR
Dolar yeni gününün sabahında da 5.8870 liradan el değiştiriyor. Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Yurtdışında ise ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler takip edilecek. Kurun 5.90 direncini kırıp kırmayacağına bakılacak.
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