Dolar 2019'un son haftasında Noel tatilinin etkisiyle 5.94-5.95 lira aralığında dar bir bantta hareket etmişti.
Piyasalar 2020'ye ABD ile Çin arasında azalan ticari gerilimin iyimserliğiyle girerken bugün sabaha karşı ABD'nin Irak'ta düzenlediği hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesiyle jeopolitik riskler arttı.
ENFLASYON AÇIKLANACAK
Dolar yeni güne dünkü kapanışının hafif üzerinde, 5.9585 liradan başlarken gün boyunca gözler ABD ve İran'dan atılacak karşılıklı adımlarda olacak.
Yurtiçinde ise TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileri takip edilecek.
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