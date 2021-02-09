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DSÖ'den koronavirüsün kökenine ilişkin açıklama!

SON DAKİKA HABERİ: Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsün kökenlerine ilişkin çalışmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü ekibi, elde edilen bulguların güçlü bir şekilde virüsün bir hayvandan insana geçtiğini gösterdiğini, donmuş gıdaların da virüsün yayılmasında rol oynamış olabileceğinin düşünüldüğünü açıkladı. Yapılan incelemelerin ardından Vuhan'daki bir laboratuvardan sızıntı olduğu yönündeki iddiaların ise 'çok yüksek ihtimalle yanlış' olduğunun belirlendiği ifade edildi

SON DAKİKA! DSÖ'den koronavirüsün kökenine ilişkin açıklama! - Haberler
HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün kökenini araştırmak için Vuhan'da araştırmalar yürüten heyeti bir aydır devam eden toplantılar ve incelemelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında heyetin yaptığı incelemeler sonucunda, Vuhan'da bulunan laboratuvardan sızıntı olduğu yönündeki iddiaların çok yüksek ihtimalle yanlış olduğunun belirlendiği ifade edildi.

DSÖ heyetinin, salgının ilk olarak ara bir türden insanlara geçen virüs nedeniyle başladığını belirlediği ve bu nedenle bundan sonra yapılacak çalışmaların laboratuvar seçeceğini dışarıda bırakılarak yapılacağı bildirildi.

Salgının ilk kez tespit edildiği Vuhan kentinde, hastalarla, doktorlarla ve Çinli bilimadamlarıyla görüşen heyet, şimdiye kadar elde edilen bulguların virüsün bir hayvandan insana geçtiğini gösterdiğini ancak bunun hangi hayvan olduğunun henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Heyetin başkanlığını yapan Dr. Peter Ben Embarek, virüsün donmuş gıda yoluyla yayılmış olabileceğinin de düşünüldüğünü belirtti.

Araştırma heyetinin Vuhan'daki hayvan pazarına yoğunlaşarak çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken, Çin Ulusal Halk Komisyonu sözcüsü Liang Wannian hayvan pazarında koronavirüs tespit edildiği dönemde şehrin başka bölgelerinde de virüs kümelenmeleri olduğunu belirtti.

DSÖ heyeti ayrıca, koronavirüsün Vuhan'da tespit edilmeden önce ülkenin diğer bölgelerinde de dolaşımda olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Ancak konuyla ilgili tüm eczane satışlarının, tahlil sonuçlarının ve hastane kayıtlarının incelendiği ve Aralık 2019'dan önce herhangi bir bölgede ciddi bir salgın izine rastlanılmadığı ifade edildi.

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