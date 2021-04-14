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Haberlerİş-YaşamE-scooter'da yeni kuralları neler? SON DAKİKA: E-scooter yönetmeliği yayınlandı
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E-scooter yönetmeliği yayımlandı

Kullanıcılara kısa süreli e-skuter kiralama imkanı veren elektronik sistemin kullanıldığı hizmetleri sunan işletmecilere 500,000 TL asgari sermaye ve en az 250 adet e-skuter sahibi olma şartı getirildi. Yönetmelik kapsamında, büyükşehirlerde izin verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200'de biri kadar olacak şekilde e-skuter izni verilebilecek. Nüfusun mevsimsel veya dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım durumu ve benzeri gerekçelerle bu sayı yüzde 50'ye kadar artırılabilecek.

E-scooter'da yeni kuralları neler? SON DAKİKA: E-scooter yönetmeliği yayınlandı
Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan elektrikli skuter yönetmeliğine göre, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği
faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilecek. Yetki
belgeleri ile verilecek e-skuter izinleri, satılamayacak ve devredilemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
verilecek yetki belgesi için 10,000 TL ücret alınacak.

Yönetmeliğe göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı e-skuter kullanım ücreti ile ilgili taban veya tavan ücret
tarifesi uygulaması getirebilecek.

Paylaşımlı e-skuter yetki belgesi işletmecilerinin 500,000 TL asgari sermayeye veya işletme sermayesi ile kendilerine ait
en az 250 adet e-skutere sahip olması gerekiyor. Yetki belgesi sahipleri ile hizmetten yararlananlar arasında sözleşme
yapılması zorunlu olacak. Sözleşme elektronik olarak yapılabilecek ve onaylanabilecek.

İşletmecilerin, standartları bakanlıkça belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulamalara sahip olması, faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye sınırları içinde barındırılması ve bakanlığın erişimine açık olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, büyükşehirlerde izin verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200'de biri kadar olacak şekilde e-skuter izni verilebilecek. Nüfusun mevsimsel veya dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım durumu ve benzeri gerekçelerle bu sayı yüzde 50'ye kadar artırılabilecek. Nüfusu 20,000'in altında olan belediyelerde belirlenen e-skuter izni sayısı 3 katına kadar artırılabilecek. Her bir yetki belgesi sahibine,
belirlenen e-skuter sayısının beşte birini aşmamak kaydıyla e-skuter izni verilecek.

Her bir gerçek veya tüzel kişiye sadece bir yetki belgesi verilecek. Adi ortaklıklara yetki belgesi düzenlenmeyecek.
Bakanlık tarafından verilecek yetki belgeleri e-Devlet üzerinden düzenlenecek. Bakanlığa, sunulan belgelerin gerçeğe aykırı
olduklarının tespiti halinde, gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgesi iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacak.

Yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için; büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME'den, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan, buraların dışında ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin almaları zorunlu olacak.

UKOME ve il trafik komisyonlarınca, sorumluluk sahalarında verilecek e-skuter sayıları, her bir yetki belgesi sahibinin
başvuruda bulunabileceği azami e-skuter izni sayısı, e-skuterlerin kullanılmayacağı alanlar, başvuru süreci ve talep edilebilecek diğer şartlara ilişkin karar alınacak ve son başvuru tarihinden en az 10 gün önce ilgili kurumların internet sayfasında duyurulacak.

Yapılan değerlendirme sonucunda; talep edilen e-skuter izni sayısının, verilebilecek e-skuter izin sayısının üstünde olduğu durumlarda, yetki belgesi sahibi başvurucular arasında talep ettikleri sayılar ile orantılı olarak eşit şekilde e-skuter izni
verilecek.

Özel kanunlar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlar hariç olmak üzere, yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarih olan bugünden önce paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapan gerçek veya tüzel kişiler, 31 Temmuz'a kadar yönetmelik hükümlerinden muaf tutulacak. Ancak yönetmelik kapsamında e-skuter izinleri düzenlenen ilçeler/bölgeler için muafiyetler iptal edilecek.

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