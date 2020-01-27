Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımlayarak, algı oluşturmaya çalışan kişiler takibe alındı.
"DEVLETİN KURUMLARINI AŞAĞILAMA"
DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda tespit edilen 50 kişi hakkında; 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Provokatif paylaşımda bulunan kişilerin yer tespiti yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.
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