        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Elazığ'da çıkan Akü parası kavgasında bıçaklanan 16 yaşındaki Doruk kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Elazığ’da çıkan akü parası kavgasında bıçaklanan 16 yaşındaki Doruk kurtarılamadı

        Elazığ'da akü parası nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Akü parası kavgasında öldürüldü

        Elazığ’da aralarında aküden dolayı alacak meselesi bulunan iki çocuk arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında akü parası yüzünden tartışma çıktı.

        BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda şüpheli, cebinden çıkardığı bıçak ile 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl’ü bıçakladı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bingöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        E.A.B., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri: ABD-İran hattında gergin gün, İBB'ye yeni operasyonda 30 gözaltı, Sağlık Bakanlığı'ndan "Hantavirüs" açıklaması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD-İRAN HATTINDA GERGİN GÜN Dün gece Hürmüz Boğazı'nda, ABD ile İran hattında karşılıklı saldırılar yaşandı. Bu gelişme, bir aydır yürürlükte olan ateşkesin şimdiye kadarki en ciddi sınaması olarak değerlendiriliyor. İran, ABD'yi...
