Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.

İHA'daki habere göre olay, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı.

ÖNLEM ALMADAN İŞ YAPTILAR

Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü.

UZUNCA ÇALIŞTILAR

İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.