        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Elazığ’da işçilerin çatıda tehlikeli çalışması kamerada | Son dakika haberleri

        Elazığ’da işçilerin çatıda tehlikeli çalışması kamerada

        Elazığ'da 10 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekilerin dikkatini çekti. Tehlike anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
        İşçilerin çatıdaki çalışması kamerada
        Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.

        İHA'daki habere göre olay, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı.

        ÖNLEM ALMADAN İŞ YAPTILAR

        Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü.

        UZUNCA ÇALIŞTILAR

        İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

        O ANLAR KAMERADA

        O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #Elazığ
