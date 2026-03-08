Elazığ’da işçilerin çatıda tehlikeli çalışması kamerada
Elazığ'da 10 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekilerin dikkatini çekti. Tehlike anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Giriş: 08.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.
İHA'daki habere göre olay, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı.
ÖNLEM ALMADAN İŞ YAPTILAR
Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü.
UZUNCA ÇALIŞTILAR
İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
