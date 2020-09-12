E-Belge ile 2.8 milyar TL tasarruf

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Ekonomiyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, dün Türkiye'nin kredi notunu indiren Moody's hakkında sert konuştu.

Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok diyen Erdoğan, "Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana" şeklinde konuştu.

Moody's dün Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin beş basamak altı olan B2'ye indirmiş, görünümü negatifte tutmuştu.

Erdoğan konuşmasında IMF'e de değinirken, Ekonomimizi IMF'e muhtaç ve mahkum hale getirdiler. 2013'te borcu biz sıfırladık. Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter." dedi