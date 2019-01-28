Fenerbahçe'de son dakika açıklaması! Sarı-Lacivertliler, Diego Reyes'in İspanya ekiplerinden Leganes'e kiralandığını açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes’in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Reyes'in maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanacağı öğrenildi.

ERSUN YANAL'DAN MAÇ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de maç öncesinde açıklamalar yapan Ersun Yanal, Slimani ve Reyes'in transferine ilişkin soruyu yanıtlamış ve Meksikalı futbolcunun transferini duyurmuştu.

Kadroya alınmayan Reyes ve Slimani'yle ilgili konuşan Yanal, "21 kişilik maç kadromuz var, kadroda olanlar mücadele edecek. Görüşmeler yapıyorlar, sanırım Reyes görüşmelerini tamamladı" demişti.