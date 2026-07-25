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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!

        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!

        Mersin'de, ailesiyle gittiği sahilde denize giren 7 yaşındaki Eser Kılıç, suda kayboldu. Dalgıç polisler tarafından deniz ile birleşen derede bilinci kapalı halde bulunan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!

        Mersin'de yürek yakan olay, dün akşam üzeri merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla sahile gelen çocuklardan 7 yaşındaki Eser Kılıç, denize girdi.

        BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

        Kenarda yüzen Kılıç denizle birleşen dere ağzında kayboldu. Durumu fark edenler hemen 112 Acil Komuta Merkezine bilgi verdi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Merkez bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sahil güvenlik ekipleri denizde, dalgıç polisler ise dere ağzında arama çalışması yaptı.

        KÜÇÜK ÇOCUK SU ALTINDA BULUNDU

        Dalgıç polisler çocuğu dere ağzında su altında buldu. Bilinci kapalı şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılan çocuk ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede yaklaşık bir saat müdahale edilen çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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