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HaberlerGündem3. SayfaVefasızlığın bedeli! Son dakika: İkinci evlilik yolunda şok
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Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan Ali Güven (65),4 yıl önce hayatını kaybeden 30 yıllık eşi Münire Güven'den miras kalan arsanın satışından elde ettiği 35 bin lira ile ikinci evliliğini yapmayı planlayınca dolandırıldı. Hayatının şokunu yaşayan Güven, bir yakını aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş.'nin, 35 bin liralık altınları alıp, kaçması üzerine savcılığa suç duyusunda bulundu. Ali Güven, "Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. 'Ben eşyaları alıp gelecem, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden" dedi

Vefasızlığın bedeli! Son dakika: İkinci evlilik yolunda şok
Eşinden kalan parayla evlenmek isteyen adama şok!
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DHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan Ali Güven (65),4 yıl önce hayatını kaybeden 30 yıllık eşi Münire Güven'den miras kalan arsanın satışından elde ettiği 35 bin lira ile ikinci evliliğini yapmayı planlayınca dolandırıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren KOAH hastası Ali Güven'in 30 yıllık eşi Münire Güven, 4 yıl önce hayatını kaybetti. İkinci kez evlenmek isteyen Güven'e bir yakını Gülay Ş. isimli kadını önerdi. Ali Güven de kadınla tanışmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gitti. Gülay Ş.'yi de alıp, Bayramiç'e döndü. Güven, kadının, evlilik için şart koştuğu altınları ise ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı. Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.'ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

'ALTIN VE PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU'

Altın ve parayı alan Ş., özel eşyalarını alma bahanesiyle Ali Güven ile Selçuk ilçesine gitti. Gülay Evinin yakınına geldiğinde de Güven'e "Sen burada bekle, ben eşyalarımı alıp geleceğim" dedi. Ali Güven saatlerce beklemesine rağmen, kadın gelmeyince memleketi Bayramiç'e geri döndü. Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için yardımcı olan kişiyle birlikte Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'ÜZERİMDE KALAN 100 İLE BAYRAMİÇ'E DÖNDÜM'

Ali Güven, "Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu. Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp gelecem, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evlenecem seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti" dedi.

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