Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama, 26 kadın kurtarıldı
Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarılırken, 1 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında "fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, kadınları fuhşa zorladıkları ve fuhşa yer temini sağladıkları" öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu 8 masaj salonu ve belirlenen 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda 30 sentetik ecza ve dijital materyal ele geçirildi.
Masaj salonlarında fuhuş yapmaya zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu 1 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Operasyonun gerçekleştirildiği masaj salonları yetkili ekiplerce mühürlendi.
Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.