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TÜİK eylül ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks eylülde bir önceki aya göre yüzde 1.8 oranında arttı. Ağustos ayında 78.2 olan endeks, eylül ayında 79.7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül 2021:



TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında yüzde 2.2 oranında artarak 62.6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında 78.6 iken, eylülde yüzde 0.5 artarak 79 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ayki düzeyinde kaldı.

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