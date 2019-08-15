Galatasaray'ın uzun süredir yollarını gözlediği Radamel Falcao'da sıcak bir gelişme yaşandı! Abdurrahim Albayrak'ın geçen günlerde görüşüp fotoğraf çektirdiği Kolombiyalı yıldızla Monaco'nun sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

"MONACO YENİ KONTRAT ÖNERDİ"

L'Equipe'ten Regis Testelin'in haberine göre; Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

Galatasaray'dan teklif alan Kolombiyalı golcünün, 2022'ye kadar kontrat istediği belirtildi.

FALCAO YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Radamel Falcao daha önce yaptığı açıklamalarda "Galatasaray taraftarlarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişimdeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum ve takımla idmanlara devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiyalı yıldız ayrıca "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de fubol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor" şeklinde açıklama yapmıştı.