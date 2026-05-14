Faslı baron İstanbul'da yakalandı!
Fas tarafından difüzyon mesajıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan 34 yaşındaki Mohamed Boulakhrıf, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 08:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan difüzyon mesajıyla aranan şüpheli Boulakhrıf'in (34) kentte olduğunu tespit etti.
Uyuşturucu madde ticaretinde yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen Boulakhrıf, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
