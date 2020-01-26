Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in sözleriyle ilgili sorulan soruya, "50 seneye yakın Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkın Galatasaray'a gönül veren birisinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Ben Cuma günü 19:05'te tweet attım ve benim için orada kapandı" diyerek cevap verdi.
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