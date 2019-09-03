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Son dakika! Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberine göre; Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor ile oynanan maçın ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan sevk kararları şöyle:

"1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/3. maddesi uyarınca, "2 futbolcusunun sarı kart ve 3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı EROL BEDİR'in 31.08.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan ve müsabaka sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabaka sonrasında basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü /kaleci antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 31.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KONYASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GÜNBAŞ'ın 31.08.2019 tarihinde oynanan KONYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 03.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 01.09.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü antrenörü GÜRSOY YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi STAFENO MARRONE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖZKAN TAŞTEMUR'un 30.08.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 31.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 31.08.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 31.08.2019 tarihinde oynanan ALTAY-BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 31.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 01.09.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı SACİT ALİ EREN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 03.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GİRESUNSPOR Kulübü idareci MEHMET FEVZİ USTA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 03.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN SÖZERİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın 01.09.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 03.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 01.09.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BURSASPOR Kulübü'nün 01.09.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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