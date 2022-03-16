Fed 3 yıl sonra faiz artırdı

SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne oldu? - Güncel Haberler

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Fed faiz kararını açıkladı. Fed, beklentilere paralel olarak gösterge faizi 25 baz puan artırarak yüzde 0.25 - 0.50 aralığına yükseltti. Fed, en son 2018 Aralık toplantısında faiz artırmıştı. Karar 8-1 oyla çıktı. St.Louis Fed Başkanı Bullard 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandı

Noktasal grafikte bu yıl 6 faiz artışı daha olabileceği görülüyor. 2022 yıl sonu itibarıyla yıl sonu ortalama fonlama faizi beklentisi yüzde 1.9 oldu. Bilanço daraltmaya ise sonraki toplantılardan birinde başlanabileceği belirtildi.

Fed'in karar metninde Ukrayna'daki savaşın enflasyon baskısı yaratabileceğine ve büyümeyi yavaşlatabileceğine dikkat çekildi. Metinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali büyük insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu. İşgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası" denildi.

Yüzde 7.9 ile ABD'nin son 40 yılın zirvesine çıkan tüketici enflasyonuna yönelik projeksiyonda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e çıktı. 2023 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 2.3'ten 2.7'ye yükseldi.

İşsizlikte beklentiler değişmeyerek yüzde 3.5'ta kalırken büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Buna göre 2022 Yılı GSYH beklentisi yüzde 4'ten yüzde 2,8'e indi.

FED BAŞKANI POWELL: FAİZ ARTIŞLARININ SÜRMESİ UYGUN

Fed Başkanı Powell basın toplantısında faiz artışlarının sürmesinin uygun olduğunu belirterek, "Enflasyonun hedefe dönmesi ilk beklentimizden uzun sürecek. Enerji fiyatları ABD enflasyonu üzerindeki baskıyı artırıyor. Bilançonun daraltılması para politikasının sıkılaştırılmasında önemli bir rol oynayacak" şeklinde konuştu.

Powell, "Bu yıl 7 toplantımız var ve 7 faiz artırımı olabilir, faiz artırımlarının önden yüklemeli mi yıl boyunca devam eder şekilde mi olacağına karar vermedik Faiz artırımları ve para politikası nın sıkılaşmasıyla enflasyonun aylık olarak aşağı gelmesini hedefliyoruz" dedi.