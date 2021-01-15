Fenerbahçe, Macar savunmacı Attila Szalai'nin İstanbul'a geleceğini duyurduktan sonra taraftarlarına bir müjde daha verdi.

Sarı-lacivertli kulüp, İngiltere Championship ekiplerinden QPR'da forma giyen kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in sezon sonunda takıma katılacığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.

Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.

2015/16: 26 maç - 2 asist

2016/17: 42 maç - 5 gol, 3 asist

2017/18: 23 maç - 1 gol, 2 asist

2018/19: 34 maç - 3 gol

2019/20: 40 maç - 6 gol, 9 asist

2020/21: 23 maç - 3 gol, 3 asist

SKY SPORTS: 8 KULÜP PEŞİNDEYDİ

İngiltere'den Sky Sports, bugün Fenerbahçe'nin Bright Osayi-Samuel ile anlaştığını duyurmuştu.

Sky Sports'ta yayınlanan bir programda muhabir Kaveh Solhekol, Fenerbahçe'nin QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile anlaştığını açıkladı.

Solkehol, 8 kulübün talip olduğu oyuncunun Fenerbahçe'ye 'evet' dediğini aktardı. Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesini tamamladıktan sonra bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı kaydedildi. Bu 8 kulüp içerisinde İskoçya'dan Celtic ve Rangers'ın olduğu belirtildi.