Fenerbahçelilere İngiltere'den müjdeli haber... Sky Sports'ta yayınlanan bir programda muhabir Kaveh Solhekol, Fenerbahçe'nin QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile anlaştığını duyurdu.
Solkehol, 8 kulübün talip olduğu oyuncunun Fenerbahçe'ye 'evet' dediğini aktardı. Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesini tamamladıktan sonra bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı kaydedildi.
23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.
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