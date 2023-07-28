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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri! İtalyanlar duyurdu: İşte Pogba gerçekleri! - Fenerbahçe Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: İşte Pogba gerçekleri!

        Juventus forması giyen Pogba'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. İtalyan basını Pogba transferi hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte Pogba gerçekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 11:04
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        Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.

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        Son eklemeleri de yaparak transferi tamamlamak isteyen Sarı-lacivertliler orta saha bölgesine yoğunlaştı.

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        POGBA GÜNDEME GELMİŞTİ

        Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın ismi bir süredir Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılıyordu.

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        GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

        Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, ne Pogba ne de oyuncunun kulübü olan Juventus ile transfer için herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi.

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        Oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olmadığının altı çizilen haberde, Al-Hilal ve Inter Miami'nin ise 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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        2022/23 sezonunun başında Manchester United'dan Juventus'a transfer olan Pogba, geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuş, İtalya Serie A'da sadece 6 karşılaşmaya çıkabilmiş ve toplamda 108 dakika sahada kalabilmişti.

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        Kulüp kariyerinde 444 maça çıkan Paul Pogba 76 gol atarken 99 da asist yaptı.

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        Fransız yıldız ayrıca milli takım formasıyla da 91 maçta 11 gol buldu. Pogba, Fransa ile Dünya Kupası'nı da kazandı.

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