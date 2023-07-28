İtalyanlar duyurdu: İşte Pogba gerçekleri!
Juventus forması giyen Pogba'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. İtalyan basını Pogba transferi hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte Pogba gerçekleri...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.
Son eklemeleri de yaparak transferi tamamlamak isteyen Sarı-lacivertliler orta saha bölgesine yoğunlaştı.
POGBA GÜNDEME GELMİŞTİ
Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın ismi bir süredir Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılıyordu.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, ne Pogba ne de oyuncunun kulübü olan Juventus ile transfer için herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi.
Oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olmadığının altı çizilen haberde, Al-Hilal ve Inter Miami'nin ise 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
2022/23 sezonunun başında Manchester United'dan Juventus'a transfer olan Pogba, geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuş, İtalya Serie A'da sadece 6 karşılaşmaya çıkabilmiş ve toplamda 108 dakika sahada kalabilmişti.
Kulüp kariyerinde 444 maça çıkan Paul Pogba 76 gol atarken 99 da asist yaptı.
Fransız yıldız ayrıca milli takım formasıyla da 91 maçta 11 gol buldu. Pogba, Fransa ile Dünya Kupası'nı da kazandı.