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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Jorge Jesus için flaş bir gelişme daha yaşandı. Brezilya basını, Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun Portekizli teknik adamla temasa geçtiğini duyurdu.

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  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan arkasında ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerde son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Portekizli teknik adam hakkındaki ayrılık iddialarına bir yenisi daha eklendi. 
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    İsmi Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile de anılan 68 yaşındaki çalıştırıcının, eski kulübü Flamengo'dan teklif aldığı öne sürüldü.
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    BAŞKAN YARDIMCISI TELEFON AÇTI

    Vitor Pereira ile yolları ayıran Brezilya ekibinde, ikinci başkan Marcos Braz'ın Jesus'u telefonla aradığı belirtildi. 
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Braz,  yaptığı telefon görüşmesinde Jesus'a takıma geri dönmesi için teklifte bulundu.
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    Fenerbahçe ile iki kupada iddiasını sürdüren Jorge Jesus'un ise sezon sona ermeden Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    "SEZON BİTTİĞİNDE OTURUR KONUŞURUZ"

    Karagümrük maçının ardından konuşan Jorge Jesus, yeni sözleşmeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    68 yaşındaki çalıştırıcı, sezonun bitmesine henüz 2 ay olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık.
  • Son dakika Fenerbahçe haberleri - Jorge Jesus'a Brezilya'dan özel telefon!

    Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum."

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