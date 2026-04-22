        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Fenomen Murat Övüç'e hapis cezası çıktı | Son dakika haberleri

        Murat Övüç'e hapis cezası çıktı

        Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün, kendisine ait sosyal medya hesabında başörtü takarak söylediği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Övüç'ün, 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Murat Övüç'e hapis cezası çıktı

        Kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden başına başörtüsü takarak söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılanan Murat Övüç'ün davasında karar çıktı.

        1 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bir önceki celse tahliye edilen tutuksuz sanık Murat Övüç ile tarafların avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Övüç'ün, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

        11 AY HAPİS CEZASI ALDI

        Duruşmada son sözü sorulan sanık Övüç, mahkemeden beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Övüç'ün, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığa verilen cezada, 'sanığın sabıka geçmişi, suç işlemeye meyilli kişiliği nazara alındığında, sanığın yararına cezayı hafifletecek taktiri indirim uygulanmasına yer olmadığına' karar verdi.

