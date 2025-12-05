Ferdi Zeyrek davasında ara karar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran 2025 günü evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu bulunan 2 sanık tahliye edilirken dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 Haziran 2025 gecesi evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran günü hayatını kaybetmesine ilişkin ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi, hakim karşısına çıktı.

CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in de takip ettiği davada tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B. ile tutuksuz yargılanan 8 sanık, müşteki sıfatıyla Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ve avukatlar hazır bulundu.

Sanıkların ifadeleri ile müştekiler ve avukatların dinlendiği davada tanıkların da ifadelerine başvuruldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve arsayı Ferdi Zeyrek ile birlikte alarak inşaat sürecinde yer alan Gencay Esendağ, konutların yapım aşamasını anlattı. İnşaatın imece usulüyle yapıldığını belirten Esendağ, "Mimar olmasından dolayı Ferdi bey inşaatla ilgilendi. Hep birlikte inşaatlar için kendi aramızda para topladık. Müteahhidin sadece ismini kullandık. Evlerin kabasını birlikte yaptık ancak evin içerisine herkes kendi yaptırdı. Havuzları, kaba inşaatlar bittikten sonra yaptık. Havuzların üstünü kapattık ve ruhsat aldıktan sonra tekrar açtık. Benim de iki defa kablolarım, bir kere motorum yandı. Ferdi Beyin havuzunda da benzer arızalar oldu" ifadelerini kullandı. Diğer tanık Mehmet Tolga Günhan da kaba inşaatı ortak yaptırdıklarını belirterek, "Havuz bitmek üzereydi. Havuzun ruhsat alındığında kabaları vardı ama üzeri örtülüydü" dedi. Yapı denetim firması sahibi Hüseyin Solmaz, projenin kendilerine geldiğinde kabul ettiklerini ve denetimlerini tamamladıklarını ifade etti. Solmaz, "2020 Haziran ayında binalar yüzde 90 oranında bitmişti. Belediye de oturma ruhsatı vermişti. Süs havuzları bizlerin denetiminin altında değildir" şeklinde konuştu.