        FETÖ operasyonu: 54 kişi tutuklandı | SON DAKİKA HABER

        FETÖ operasyonu: 54 kişi tutuklandı!

        MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 54'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 08:43 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:44
        FETÖ operasyonu: 54 kişi tutuklandı!
        Kayseri'de edinilen bilgiye göre MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda; Kayseri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

        70 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre 144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        3 RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyon süresince; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

        54 TUTUKLAMA VE 16 ADLİ KONTROL KARARI

        Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 54’ü tutuklanırken, 16 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi.

