Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.
Sarı-kırmızılıların BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
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