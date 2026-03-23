Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edilen Victor Osimhen ameliyat oldu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Nijeryalı yıldız Liverpool mücadelesinde koluna darbe almış, ilk tetkiklerin ardından golcü futbolcunun kolunda kırık meydana geldiği açıklanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 19 gol - 7 asistlik performans sergiledi.