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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'de kritik gün!

        Icardi'de kritik gün!

        Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bugün itibarıyla resmen sona erecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Icardi'de kritik gün!

        Mauro Icardi’nin Galatasaray’la olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona eriyor.

        Sarı-kırmızılı kulübe önce kiralık ardından bonservisiyle gelen Arjantinli futbolcu şu anda ülkesinde bulunuyor.

        Sezon bitiminin ardından Başkan Dursun Aydın Özbek sözleşme yenileme görüşmeleri için oyuncunun temsilcisiyle masaya oturmuştu.

        Başkan Özbek, Icardi’ye 4+1 milyon Euro yıllık ücret ve bir sezonluk mukavele teklif etmişti.

        Daha fazla süre almak isteyen Icardi’nin temsilcisi ise sarı-kırmızılı kulüpten iki sezonluk mukavele talep ediyor.

        Arjantin basınında ülkesine döneceğine dair iddialar ortaya atılmış; Elia Pino bu söylentileri yalanlamış ve Icardi’nin Arjantin’de oynama gibi bir planının bulunmadığını belirtmişti.

        33 yaşındaki golcü geçen sezon 47 maçta 16 gollük katkı sağladı.

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