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"MAURO KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ" "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu."

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"HERKES ŞOKTAYDI" "Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir."