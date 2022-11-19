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Son dakika Galatasaray transfer haberi... Ocak ayında ayrılık!

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla adından söz ettiren Galatasaray'da, bazı isimler bekleneni veremedi. Teknik direktörü Okan Buruk'un gözünden düşen ve forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun ise ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

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  • Son dakika Galatasaray transfer haberi... Ocak ayında ayrılık!

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