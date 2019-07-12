Son dakika haberine göre Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. La Liga ekibi, Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Galatasaray'a 4,5 milyon Euro ödeyecek.

Sevilla da Brezilyalı orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Diego Carlos, Munas Dabbur, Joan Jordan, Jules Kounde, Sergio Reguillon, Lucas Ocampos'u transfer eden Endülüs ekibi, bu yazki sekizinci transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray'a 2017 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fernando, sarı-kırmızılıların kazandığı son iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 47 maça çıkarken 4 gol attı, 4 golün de hazırlayıcısı oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu.

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir"