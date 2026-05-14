        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te 14 yaşındaki Muhammed Cabir'in serinlemek için girdiği suda cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuğun serinlemek için girdiği suda cansız bedeni bulundu

        Gaziantep'te 2 gün önce serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Cabir'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:50 Güncelleme:
        14 yaşındaki çocuk suda ölü bulundu
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Cabir'in cansız bedeni bulundu.

        SUDA KAYBOLDU

        İHA'daki habere göre olay; Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Muhammed Cabir suda kayboldu. Olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı.

        Sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipler sevk edildi.

        BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan hareketsiz kişinin 2 gündür kayıp Muhammed Cabir olduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

