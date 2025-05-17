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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında patlama! 7 işçi yaralandı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında patlama! 7 işçi yaralandı

        Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:06
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        Buhar kazanında patlama! 7 işçi yaralandı
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        Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.

        Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.

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