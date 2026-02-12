Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te kaybolan zihinsel engelli vatandaş sulama kanalında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te kaybolan zihinsel engelli vatandaş sulama kanalında ölü bulundu

        Gaziantep'te 6 gündür kayıp olarak aranan 52 yaşındaki zihinsel engelli Musa Çam'dan acı haber geldi. 7 Şubat'tan bu yana aranan Çam, ekiplerin çalışmaları sonucu sulama kanalında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalında ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Musa Çam, sulama kanalında ölü bulundu.

        7 ŞUBAT'TAN BU YANA KAYIPTI

        İHA'nın haberine göre; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve yüzde 65 zihinsel engeli bulunan 52 yaşındaki Musa Çam, 7 Şubat tarihinde kayboldu. Çam'ın kayıp ihbarının ardından polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

        ÖZEL EKİP KURULMUŞTU

        Çalışmalar çerçevesinde kurulan özel ekip ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi.

        SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU

        Ekiplerin yoğun inceleme ve arama çalışmalarının ardından 6 gündür kayıp olan zihinsel engelli Musa Çam, sulama kanalında ölü bulundu.

        GENİŞ ÇAPLI İNCELEME SÜRÜYOR

        Olay yerine giden ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Cenaze, tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp başvurusu cinayeti ortaya çıkardı: Arnavutköy'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

        İstanbul'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, Arnavutköy'de işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. (İHA) 

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı