Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Musa Çam, sulama kanalında ölü bulundu.

7 ŞUBAT'TAN BU YANA KAYIPTI

İHA'nın haberine göre; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve yüzde 65 zihinsel engeli bulunan 52 yaşındaki Musa Çam, 7 Şubat tarihinde kayboldu. Çam'ın kayıp ihbarının ardından polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULMUŞTU

Çalışmalar çerçevesinde kurulan özel ekip ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi.

SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin yoğun inceleme ve arama çalışmalarının ardından 6 gündür kayıp olan zihinsel engelli Musa Çam, sulama kanalında ölü bulundu.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerine giden ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Cenaze, tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.