Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 5 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cenazesine ulaşıldı.

YEĞENDEN SONRA AMCA DA BULUNDU

AA'da yer alan habere göre olay; Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. 5 gün önce Yağlıdere Deresi'nde balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, iki gün önce ilçede toprağa verilmişti.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLATILDI

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili kurum ve kuruluşların ekipleri, sabah saatlerinde Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına yeniden başladı.

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Ekipler, Çelik'in cansız bedenine Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyü köprüsü mevkisindeki derenin içinde ulaştı.

Kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.