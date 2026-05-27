Giresun'da derenin akıntısında kaybolan yeğeninin ardından amcasının da cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'da balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 54 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine, arama çalışmalarının 5'inci gününde ulaşıldı. Çelik'in yeğeni olan 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cenazesi ise iki gün önce dere yatağında bulunmuştu
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 5 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cenazesine ulaşıldı.
YEĞENDEN SONRA AMCA DA BULUNDU
AA'da yer alan habere göre olay; Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. 5 gün önce Yağlıdere Deresi'nde balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni için çalışma başlatılmıştı.
Kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, iki gün önce ilçede toprağa verilmişti.
ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLATILDI
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili kurum ve kuruluşların ekipleri, sabah saatlerinde Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına yeniden başladı.
CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
Ekipler, Çelik'in cansız bedenine Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyü köprüsü mevkisindeki derenin içinde ulaştı.
Kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.