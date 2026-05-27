        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Giresun'da derenin akıntısında kaybolan yeğeninin ardından amcasının da cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Giresun'da derenin akıntısında kaybolan yeğeninin ardından amcasının da cansız bedenine ulaşıldı

        Giresun'da balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 54 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine, arama çalışmalarının 5'inci gününde ulaşıldı. Çelik'in yeğeni olan 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cenazesi ise iki gün önce dere yatağında bulunmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Yeğeninin ardından amca da ölü bulundu

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 5 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cenazesine ulaşıldı.

        YEĞENDEN SONRA AMCA DA BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre olay; Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. 5 gün önce Yağlıdere Deresi'nde balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni için çalışma başlatılmıştı.

        Kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, iki gün önce ilçede toprağa verilmişti.

        ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLATILDI

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili kurum ve kuruluşların ekipleri, sabah saatlerinde Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına yeniden başladı.

        CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

        Ekipler, Çelik'in cansız bedenine Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyü köprüsü mevkisindeki derenin içinde ulaştı.

        Kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Trabzon'da heyelan; minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu

        TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu. Araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, çamura saplanan minibüs iş makinesiyle çıkarıldı.

        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Gökdelendeki ölümde 2'nci takipsizlik
        "Murat'ı ben tavladım"
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama