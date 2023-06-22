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Haberler Altın Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gram altında yeni tarihi zirve! Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Gram altında yeni rekor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası doların 24.50'yi görmesiyle gram altın 1.518 lirayla yeni tarihi zirvesine çıktı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gram altında yeni tarihi zirve! Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizini 650 baz puanlık artırımla yüzde 15'e yükseltti.

Faiz kararı öncesi 23.54 liradan işlem gören dolar karar sonrasında 24.50 lirayı gördü. Bu esnada gram altın 1460 liradan 1518 liraya kadar yükseldi ve yeni tarihi zirvesini gördü.

ONS FİYATINDA GERİLEME

Gram altındaki hareket tamamen kur kaynaklı yaşandı. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0.45'lik düşüşle 1.923 dolara çekildi.

Ons fiyatındaki hafif gerilemede Fed Başkanı Jerome Powell'ın 'şahin' kabul edilen açıklamaları etkili oldu. Powell dün ABD Kongresinde yaptığı sunumda "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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