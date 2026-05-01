Ankara'da kontrolden çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ABB'ye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kamyoneti kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulmaya başladı.

Taşeron bir firma çalışına olduğu öğrenilen ve metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ve hayatını kaybeden işçilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.