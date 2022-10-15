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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 12 sosyal medya hesabı için soruşturma
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Son dakika haberi 12 sosyal medya hesabı için soruşturma

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 12 kişi için soruşturma başlatıldı

Son dakika: 12 sosyal medya hesabı için soruşturma
12 sosyal medya hesabı için soruşturma
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Bartın'da meydana gelen maden faciası hakkında sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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