Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ: 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Son dakika koronavirüs haberleri geliyor. Vatandaşlar bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu merak ediyor. Son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 mücadele sürecinde 85 yaş ve üzerindekiler ile eczane çalışanlarının aşılanmasına başlandı. 22 Ocak koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte son dakika corona virüs gelişmeleri...

SON DAKİKA HABERİ: 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün koronavirüs tablosunu açıklıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi. Peki 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel korona vaka ve vefat sayısı...

22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Koca, 22 Ocak koronavirüs tablosunu saat 19.00'dan sonra açıklanacak.

21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

85 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANIYOR

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 85 yaş ve üstündekileri aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.

Koca'nın bu ifadeleriyle birlikte paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları, vatandaşların ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri anlar yer aldı.

Kovid-19 mücadele sürecinde bugün aşılananlar arasında 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel de vardı.

Başkentin en yaşlıları olan Çoğalan ve Yücel'e aşı yapan sağlık ekibi, herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı bir süre Çoğalan ve Güllü'nün yanında bekledi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11-20 Ocak arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 93 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yaparak para cezası uyguladığı açıklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İzmit ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ihlal eden 31 kişiye para cezası verdi.

Adıyaman Valiliği, kent merkezinde bazı mahallelerde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 22 evde karantina tedbirlerinin uygulanmasına başlandığını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mr.DOLANDIRICI| Son dakika: 'yüzbaşı Michael Butler'a dikkat
GÜNDEMMr. Dolandırıcı
Son dakika: Terör gazisine komşu saldırısı! - Haberler
GÜNDEMTerör gazisine komşu saldırısı!
SON DAKİKA YOL DURUMU - İstanbul'da trafik kilitlendi - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da trafik kilitlendi!
DYK kursları açılacak mı 2021? Destekleme ve Yetiştirme kursları (DYK) ne zaman başlayacak?
GÜNDEMDYK kursları açılacak mı 2021?
Son dakika haberi MSB duyurdu! Irak'ta 4 terörist etkisiz
GÜNDEMMSB duyurdu! Irak'ta 4 terörist etkisiz
Son dakika haberi Gezi Parkı davasında 9 sanığın beraat kararı bozuldu
GÜNDEMGezi Parkı davasında 9 sanığın beraat kararı bozuldu
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
SON DAKİKA: Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme! Sanığı dövdüler - Haberler
GÜNDEMTürkiye'nin kanını donduran sanığı dövdüler
Köyde korku dolu anlar! Evler küle döndü
GÜNDEMKöyde korku dolu anlar! Evler küle döndü
Kargolar hafta sonu dağıtım yapıyor mu? Hafta sonu kargolar dağıtım yapıyor mu?
GÜNDEMKargolar hafta sonu dağıtım yapıyor mu?