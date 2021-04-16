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Son dakika haberi 58 saatlik ilk kısıtlama başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması başladı

Son dakika haberi 58 saatlik ilk kısıtlama başladı
HABERTURK.COM

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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